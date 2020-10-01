أسرار الصحف ليوم الخميس 1 تشرين الأول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أمنية إن عدد المنضوين في الخلايا التي قام تنظيم داعش الإرهابي ببنائها وفقاً لتقديرات التحقيقات التي تجري منذ جريمة الاعتداء على بلدة كفتون يقارب الـ100 من دون استبعاد وجود سلسلة أخرى موازية غير مرتبطة بالسلسلة التي تتم ملاحقتها.

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية فرنسية أن تؤدي أحداث المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا والتورّط التركي فيها إلى تقارب روسي فرنسي في البحر المتوسط يقيم توازناً مع العلاقة الروسية بتركيا. وقالت المصادر إن موسكو تعتبر الموقف من سورية هو نقطة التفوّق التي تملك فرنسا تحقيقها على تركيا، لكنها تتردّد.





اللواء: أسرار



همس

اقتصرت اتصالات دبلوماسي روسي معروف، على جهة لبنانية واحدة، في ما خصّ دور منتظر لبلده..



غمز

سجّل نائب من 14 آذار أن تياراً حاكماً، سجّل نقاطاً على مرجع كبير، في الجلسة التشريعية!



لغز

تعززت الإجراءات الأمنية في منطقة في عين العاصفة على غير مستوى، بما في ذلك حزبياً وبلدياً..

نداء الوطن: خفايا

تنسّق مرجعيتان دينيتان مسيحيتان في ما بينهما لاتخاذ مواقف من القضايا المصيرية وجمع أكبر قدر من المؤيدين للموقف السيادي.

تحدّثت مصادر متابعة عن لقاء جمع أخيراً رئيس "التقدمي" وليد جنبلاط مع النائب المستقيل مروان حمادة بعد فترة من القطيعة بينهما.

رُصدت عمليات شراء متزايدة للدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، تحسباً لمرحلة "رفع الدعم" ولما سيعقبها من ارتفاع جنوني بسعر الدولار.