بعد تناقل حديثه عن إقفال السفارات في الخارج... مروان شربل يوضح

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نسبته إلى وزير الداخلية السابق مروان شربل مفاده أن السفارات اللبنانية في العالم ستغلق، وذلك إثر مقابلة أُجريت معه ضمن برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد" اليوم.

وأوضح شربل في اتصال مع "الجديد" أن الخبر الذي انتشر مجتزأ، مشيراً الى أن طرحه كان "تساؤلاً" عن قدرة الدولة على تسديد التكاليف المترتبة عليها بين ايجارات ومرتبات بالعملة الصعبة بسبب أزمتها المالية، قائلاً إن "الدولة لن تعود قادرة على الدفع باليورو"، وهو طرح بناءً لتحليل وليس لمعطيات أو معلومات مسبقة.