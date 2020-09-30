الرئيس عون ابرق الى امير الكويت الجديد معزياً بوفاة الشيخ صباح الأحمد وتمنى للامير نواف التوفيق واكد عمق المحبة والاحترام المتبادل بين البلدين

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ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزياً بوفاة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الحابر الصباح، مستذكراً مزايا الراحل وتقدير اللبنانيين له ولمواقفه المؤيدة للحقوق اللبنانية، ودعمه الدائم للبنان في كافة المراحل الصعبة التي مرّ بها.

واعرب الرئيس عون في البرقية، عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستشهد في عهد الأمير الجديد المزيد من التطور والانفتاح. وجاء في البرقية:

" تلقَّيت بحزن بالغ نبأ وفاة أمير دولة الكويت المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي خلّف إرثاً ثميناً من محبة شعبه له، وتقدير اللبنانيين لمواقفه تجاه بلدهم، ودعمه الدائم للبنان في كافة المراحل والظروف الصعبة التي مرَّ بها، إضافة إلى ما اتصف به من الحكمة والاعتدال.

في هذه المناسبة الأليمة، أبعث لسموكم بتعازي القلبية الحارة، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد برحمته، ويمدَّكم بالصحة والتوفيق في مسؤولياتكم الوطنية على رأس دولة الكويت.

وإني على ثقة بأنكم حريصون على ترسيخ روابط الأخوَّة والتعاون بين شعبينا، وبأن العلاقات بين بلدينا ستشهد في عهدكم المزيد من التطور والانفتاح، بما يعكس عمق المحبة والاحترام المتبادل بين دولتينا الشقيقتين.

وتقبَّلوا، سمو الأخ الأمير، وافر مودتي وتقديري."