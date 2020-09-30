القاضي صوان استمع الى ريفي وكركبي

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استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الى إفادة وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي بصفة شاهد.

كما استمع الى إفادة القاضي المتقاعد مروان كركبي بالصفة عينها، والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.



وباستماعه الى إفادة الوزير السابق شكيب قرطباوي في جلسة يعقدها غدا الخميس، يكون صوان قد أنهى جلسات الإستماع الى إفادات كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة منذ تشرين الثاني 2013، تاريخ دخول الباخرة 'روسوس" الى مرفأ بيروت ولغاية 4 آب الماضي، تاريخ انفجار نيترات الأمونيوم، وهم: وزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم، والوزراء السابقون: ألبرت سرحان، سليم جريصاتي وأشرف ريفي.