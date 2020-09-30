وزارة الطاقة حددت تسعيرة كيلووات المولدات لشهر أيلول... هل تغيرت عن الشهر الفائت؟

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر ايلول هو التالي:



582 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



- للمشتركين بالعدادات: - قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 582 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



- قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 582 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 582 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".



واضاف البيان: "إن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر ايلول البالغ 15607 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها".



وصدرت هذه "التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".



وتابع البيان: "تضاف نسبة 10% على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة".



كما اعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة ايلول 2020 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.