قانون حماية المناطق المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت الذي اقر في الجلسة... هذه تفاصيله!

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غرد النائب نيقولا الصحناوي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

"أقرّ قانون حماية المناطق المتضررة بسبب إنفجار مرفأ بيروت ويتضمن تجميد بيع العقارات لسنتين،تمديد الايجارات لمدة سنة، فتح إعتماد اضافي بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة للتعويض على العائلات والمؤسسات وتسريع عملية إعادة الاعمار، التغطية الصحية لعائلات الشهداء والمصابين، وحماية الابنية التراثية."

وأضاف: "هذا العمل هو نتيجة جهد مشترك بين تكتلنا وتكتل الجمهورية القوية وكافة الكتل الاخرى التي دعمت هذا العمل المشترك، ويدل مرة أخرى أنه بتوحيد الجهود وبالتضامن بين الاخوة في الوطن يمكن التغلب على كل المصاعب."