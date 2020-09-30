62 إصابة جديدة في قسطل وتعقيم الاحياء للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس

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اعلنت بلدية بقسطا في بيان، "تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا حتى الان، حيث تتم متابعة 27 حالة في الحجر المنزلي فيما تماثلت 35 حالة للشفاء".

وأكد رئيس البلدية ابراهيم مزهر "ان البلدية تتابع جميع الحالات المصابة للتأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي ومن اجراء المخالطين لهم لفحوص ال PCR"، وطالب المواطنين "ب"ـالتشدد بتدابير الوقاية، والارتداء الالزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي والابلاغ عن اي إشتباه بحالة كي يتم التعامل معها بسرعة"، مشيرا الى أن "فرق البلدية قامت بتعقيم الاحياء والابنية السكنية على مدى ايام للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس"، مؤكدا ان "لجنة الطوارىء في البلدية تعمل على مدار الساعة لمساعدة المواطنين وتستقبل الاتصالات على الارقام التالية: 78858180 - 76074101".