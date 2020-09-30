إقرار قانون الإثراء غير المشروع دون استثناء.. وهذا ما قاله بري

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غرد النائب ابراهيم كنعان حول اقرار قانون الإثراء غير المشروع وقال: "اقرّ قانون الاثراء غير المشروع دون استثناء الوزراء او النواب او اي موظف عمومي وذلك كما اعدته اللجنة الفرعية وبالتالي اعتباره جرم عادي يخضع للقضاء العادي كما اقترحت"



وقد أكّد بري، في كلمة له خلال الجلسة، أنّه "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء "وانا يللي سلمتن، وما "حدا يزايد".

هذا وشدّد برّي، على أنّه "حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة، لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع".

كما أرجأ اقتراح قانون العفو العام الى جلسة بعد الظهر وشكل لجنة للتوافق عليه.