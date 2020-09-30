القاضي بيطار أصدر 21 حكما عن بعد في جنايات بيروت

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إلتأمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت أمس برئاسة القاضي طارق بيطار وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، وفي حضور ممثل النيابة العامة القاضي زاهر حمادة.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الجلسات عقدت عن بعد عبر تقنية البوابة الإلكترونية في ما بات يعرف بالإستجواب الإلكتروني حيث ظهر الموقوفون المستجوبون، من السجون و أماكن توقيفهم، عبر شاشة عملاقة داخل قاعة المحكمة والى جانبهم عناصر أمنية، فتم استجوابهم بالصوت والصورة، في حين جرى توثيق محاضر جلسات المحاكمات ورقيا والكترونيا.

وتوزعت أماكن التوقيف بين مفرزتي بعبدا وبيروت القضائيتين، المباني D و B والإرهاب في سجن رومية و سجني النبطية ومرجعيون، وتمحورت غالبية الجلسات حول الترويج والإتجار وتعاطي المخدرات، سرقات، تزوير واستعمال المزور وعملات مزيفة.

يشار الى أن خطوة الاستجوابات عن بعد في هيئة محكمة الجنايات في بيروت تجري بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة محامي بيروت ووزارة العدل، وهي خطوة من المتوقع أن تعمم قريبا على محاكم الجنايات في المحافظات كافة .