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التعليم عن بعد... قانون دائم او مؤقت؟

30
SEPTEMBER
2020
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صدر عن شبكة التحول الرقمي في لبنان بيان رقم 06/ 29 أيلول 2020 جاء
فيه:"في إطار متابعة الجلسة التشربعية المنوي عقدها في 30 أيلول 2020، يطرح على جدول أعمال الجلسة، القانون المقترح حول "اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي".
 
وفي ضوء هذا الاقتراح، تتوقف شبكة التحول الرقمي في لبنان عند سبب الاصرار على تمرير هذا القانون "الاستثنائي"، في ظل موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 25/06/2020 على "اعتماد التعليم الرقمي عن بعد للعام الجامعي 2019-2020". وطالما أن الحل يقتضي بتمديد من مجلس الوزراء للعام الجامعي 2020-2021 ، لماذا تتجه السلطة التشريعية إلى تشريع ما تم تشريعه؟.
 
اضاف البيان:"كانت تتوقع شبكة التحول الرقمي في لبنان، من السلطة التشريعية إدراج القوانين التي تشرع التعلم من بعد بصفة دائمة، سعيا لدعم الاقتصاد الرقمي، وتحقيقا لمبدأ المساواة في التعليم لجميع فئات المجتمع، وليس الذهاب إلى حلول مؤقتة.
 
وعليه، تتمنى شبكة التحول الرقمي عدم اقرار هذا "المقترح" الذي لا يخدم التعليم الجامعي، وتطالب السادة النواب بتحمل مسؤوليتهم في هذا الصدد".
وطنية
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