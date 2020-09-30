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انخفاض بالحرارة واحتمال تساقط امطار!

30
SEPTEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة، كما تتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحالة العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.
- المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل ورياح ناشطة، يتحول الطقس تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم جزئيا في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط أمطار كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة، كما تتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و دون تعديل في المناطق الساحلية والجبلية، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
 
- الحرارة على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:06,31 ساعة غروب الشمس: 18,25
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