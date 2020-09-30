عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 أيلول 2020

الأخبار: القانون يحمي المتحرّشين!
نصرالله لماكرون: الباب مفتوح... ولكن!
انظروا الى نتنياهو... إنه «يحترق»!
الديار: خطاب صريح وشفاف للسيد نصرالله حول الاحداث.. ولماكرون : نحن من يوفي بوعودنا
انفجار اجتماعي قريباً ... الاستشارات النيابية والحكومة في معالم الغيب
نداء الوطن: نتنياهو يحذّر اللبنانيين من "عنبر" جديد... و"الإعلام الحربي" يستنفر
نصرالله: "لازم نكون بالحكومة"
اللواء: التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!
نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة.. وقلق شعبي من افتعال الحقائق
البناء: نتنياهو يتباهى بكشف مواقع الصواريخ… والمقاومة تتحدّاه بالصورة على طريقة ساعر / نصرالله: نمدّ يدنا رغم خطأ ماكرون… الرباعيّ فخخ المبادرة… لا لحكومة تكرّر 5 أيار
رحيل أمير الكويت... وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفلسطين ورفضه التطبيع
النهار: يوم ردود على ماكرون ونتنياهو وجلسة العفو مهددة
الجمهورية: جلسة تشريعية والعفو بند "متفجر"
نتنياهو يخذر و"الحزب" يرد
the daily star: Hezbollah committed to French plan, rejects bullying
l'orient le jour: Nasrallah : Nous refusons que Macron se comporte comme le gouverneur du Liban