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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 أيلول 2020

30
SEPTEMBER
2020
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 الأخبار: القانون يحمي المتحرّشين!

نصرالله لماكرون: الباب مفتوح... ولكن!

انظروا الى نتنياهو... إنه «يحترق»!

 

 

 

الديار: خطاب صريح وشفاف للسيد نصرالله حول الاحداث.. ولماكرون : نحن من يوفي بوعودنا
انفجار اجتماعي قريباً ... الاستشارات النيابية والحكومة في معالم الغيب

 

 

 


نداء الوطن: نتنياهو يحذّر اللبنانيين من "عنبر" جديد... و"الإعلام الحربي" يستنفر
نصرالله: "لازم نكون بالحكومة"

 

 

 


اللواء: التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!
نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة.. وقلق شعبي من افتعال الحقائق

 

 

 


البناء: نتنياهو يتباهى بكشف مواقع الصواريخ… والمقاومة تتحدّاه بالصورة على طريقة ساعر / نصرالله: نمدّ يدنا رغم خطأ ماكرون… الرباعيّ فخخ المبادرة… لا لحكومة تكرّر 5 أيار
رحيل أمير الكويت... وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفلسطين ورفضه التطبيع

 

 

 


النهار: يوم ردود على ماكرون ونتنياهو وجلسة العفو مهددة

 

 

 


الجمهورية: جلسة تشريعية والعفو بند "متفجر"

نتنياهو يخذر و"الحزب" يرد

 

 

 


the daily star: Hezbollah committed to French plan, rejects bullying

 

 



l'orient le jour: Nasrallah : Nous refusons que Macron se comporte comme le gouverneur du Liban

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