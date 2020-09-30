أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 أيلول 2020

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اللواء: أسرار

همس

كشف دبلوماسي لبناني أن دولة كبرى، تستعد لبذل جهود في سبيل الاتفاق على حكومة جديدة، لئلا تؤثر الثغرات على دورها في بلد مجاور.

غمز

لم يحدث أي اتصال بين مرجع كبير ومسؤول كبير، على خلفية ما يجري، إذا تمّ تعويم الحكومة المستقيلة!

لغز

يخضع تسعير الدولار في السوق السوداء إلى مراقبة، لئلا يسجّل خرق خطير، يطيح ببعض الترتيبات المتفق عليها، لإحتواء الصعوبات الخطيرة.

نداء الوطن: خفايا



يتردد أن أحد مراكز الضمان الاجتماعي طلب من موظفيه المحجورين بسبب فيروس "كورونا" العودة الى العمل مع أن نتائج فحوصاتهم لم تظهر سلبية بعد.

لا يزال مرجع روحي يرفض قيام جبهة من لون طائفي واحد لدعم مواقفه وهذا ما أكده خلال لقاءاته الاخيرة مع عدد من النواب.

يؤكد مسؤول معني أنّ الأموال النقدية الموجودة في المنازل وفي حوزة الصرافين تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.





البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لفتت مصادر إعلامية الى تقارير تلفزيونية تناولت الأموال التي أنفقها الأميركيّون على منظمات المجتمع المدنيّ بصورة أقرب الى إعلان مدفوع يصوّر الأميركيين كدعاة تنمية محايدين بلا أهداف سياسية ويسخر من ربط الإنفاق الأميركي بالسعي للتأثير على موقف الرأي العام اللبناني من المقاومة خلافاً لما هو معلن أميركياً بصورة رسميّة.

كواليس

قال دبلوماسي عربي مخضرم إن رحيل أمير الكويت يطوي صفحة آخر وزراء الخارجية العرب التاريخيين وآخر شخصية عربية تصالحية تملك في الخليج رصيد زعامة، وخارجه رصيد التمسك بحقوق فلسطين والتماسك معها بموقف نادر في رفض التطبيع.