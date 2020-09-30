نداء الوطن: هذا أخطر ما قاله السيد نصرالله

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نداء الوطن: الأخطر برأي مصادر سياسية، كان ما قاله السيد نصرالله عن ضرورة تواجد ممثلين لـ"ح ز ب الله" داخل أي حكومة مقبلة "لمنع صندوق النقد من فرض شروطه" في سبيل تقديم المساعدة للبنان، وهذا مؤشر بحد ذاته ينبئ بأن البلد يتجه إلى "أسوأ الأسوأ" اقتصادياً ومالياً واجتماعياً طالما أنّ "ح زب الله" يدرج على أجندته الحكومية في المرحلة المقبلة سياسة "التصدي لصندوق النقد الذي قامت المبادرة الفرنسية أساساً على فكرة تشكيل حكومة مستقلة تستطيع حيازة ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد لتقديم المساعدات المالية اللازمة لاستنهاض الوضع اللبناني".

وختمت المصادر بالقول: "من نكد الدهر أن يصبح الفريق الذي اشتهر باستيلائه على مشاعات الدولة وممتلكاتها في أكثر من منطقة لبنانية هو من يطرح نفسه اليوم حارساً أميناً على أملاكها ويرهن وجوده بالحكومة بحجة الخوف من بيع الأملاك العامة"!