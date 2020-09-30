8 آذار لن يسير بأي تسمية حكومية

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الديار: تكشف الاوساط النيابية في 8 آذار ان مقاربة الملف الحكومي لدى فريق 8 آذار و«الثنائي الشيعي» ستكون مختلفة جداً عن الفترة الماضية، اي لن يسيروا بأي تسمية حكومية قبل التأكد من ان هذه التسمية ستوصل الى اتفاق شامل وكامل اي الى خواتيم جيدة بحكومة متوازنة وتكنوسياسية، لذلك لا معطيات عن موعد قريب للاستشارات النيابية في بعبدا. فالاتفاق على التأليف حتمي قبل الحديث عن اسم رئيس الحكومة وتكليفه.

توجه الى حكومة تكنو-سياسية

وفي نطاق متصل علمت الديار بان التوجه اليوم يميل نحو تشكيل حكومة تكنو-سياسية في ظل رفض سني لحكومة مستقلة عنه وتشديد على ان الرئيس المكلف يجب ان يكون من فلك نادي رؤساء الحكومات السابقين او من بين الذين يختارونه. وفي المقابل الطائفة الشيعية لا ترضى باي محاولة تقضم من صلاحياتها في اي حكومة مقبلة .