مفاوضات الحكومة مجمّدة...

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مستشار ميقاتي تولى التواصل مع السفارة الفرنسية في بيروت





الأخبار: في الأيام الفاصلة بين مؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخطاب الأمين العام ل ح ز ب الله السيد ح س ن ن ص ر الله، أُطفئت محركات الحكومة بين المعنيين الذين اقتصر التواصل في ما بينهم على مناقشة أفكار لم تدخل مدار البحث الجدي.

الجميع كان بانتظار الموقف الذي سيعلنه ا ل س ي د ن ص ر الله، حتى الفرنسيون الذين سمعوا بعض الطروحات، أحدها ذلكَ الذي تحدث عنه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن تأليف حكومة من ٢٠ وزيراً، ٦ وزراء سياسيين و١٤ وزيراً تقنياً.

وعلمت «الأخبار» أن مستشار ميقاتي، خلدون الشريف، تولى التواصل مع السفارة الفرنسية في بيروت، لـ«جسّ النبض» في ما لو كان الاقتراح قابلاً للترجمة. وفيما تداولت معلومات عن أن ميقاتي يطرح نفسه رئيساً لهذه الحكومة، نفت أوساطه هذا الأمر، لكنه «لن يرفض فيما لو كان خياراً مطروحاً، فكل الأفكار قابلة للنقاش».