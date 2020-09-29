بالفيديو: لا صواريخ في الجولة الاعلامية على المعمل الحديدي في الجناح... رداً على نتانياهو

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نظمت العلاقات الاعلامية في حزب الله جولة للاعلاميين في منطقة الاوزاعي الجناح لاطلاعهم على المنشأة الصناعية المدنية التي زعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو انها مصنع للصواريخ والاسلحة لحزب الله، حيث جالوا داخل المؤسسة، وهي كناية عن ورشة فنية تعنى بالخراطة وصهر الحديد وتصنيعه في محلة بئر حسن قرب السفارة الايرانية.

وقد علق مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف "ان هذه الجولة لتأكيد كذب العدو امام الرأي العام ووسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية، وهي محاولة لتبرير اي عدوان ممكن ان يطال المنشآت المدنية والاحياء السكنية"

وقال:" نحن لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له المعلومات وهذه الجولة تكشف ان هذه النشأة لا صلة لها بتخزين الاسلحة للمقاومة، وهي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها اي صواريخ".