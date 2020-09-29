هدوء حذر..

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مقدمة نشرة أخبار OTV – الثلاثاء 29 أيلول 2020

على جبهة الانتخابات الاميركية، ساعات قليلة وتبدأ المناظرة الأولى بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن، في وقت تتقارب الارقام اكثر فأكثر مع كل يوم يمضي حتى الثالث من تشرين الثاني المقبل.

على جبهة أرمينيا-آذربيجان، القتال مستمر والتهديدات التركية ترتفع وتيرتها، في صراع بات يستقطب أنظار العالم.

أما على جبهة لبنان، فهدوء حذر على المحور الحكومي في انتظار كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التي سبقها موقفان لافتان لكل من رئيس التيار الوطني الحر وحركة أمل من الكلام الاخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وفي الموازاة، سُجل تقدم لافت على محور قانون العفو لمصلحة رافضيه، الذين تصدرهم تكتل لبنان القوي، قبل أن تعلن كتلة الجمهورية القوية مقاطعة الجلسة، وكتلة المستقبل عدم السير بالصيغة المطروحة، لأنها لا تلحظ تخفيض العقوبات لموقوفي أحداث عبرا.

لكن، بعيداً من كل ما سبق، فقد لبنان اليوم صديقاً كبيراً، هو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز الواحد والتسعين عاماً.

وقد نعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عرفه منذ كان وزيراً لخارجية الكويت ومحور اللجنة السداسية العربية التي حاولت انقاذ لبنان في نهاية الثمانينيات، وصولاً إلى وقوفه حتى ايامه الاخيرة الى جانب لبنان في محنته. وقد اعتبر الرئيس عون ان الراحل كان شقيقاً كبيراً، ومثالا للمروءة والاعتدال والحكمة، وغيابه سيشكل خسارة كبرى، مذكراً بأنه وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها واعاد اعمار الكثير من المدن والقرى اللبنانية، واطلق مشاريع انمائية وعمرانية كثيرة.