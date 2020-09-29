دياب يعلن الحداد الرسمي ٣ أيام على الامير الكويتي...

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نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واصدر بيانا جاء فيه: "يشكل رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خسارة كبيرة لدولة الكويت وشعبها الشقيق وللبنان والعالم العربي والعالم. لقد كان الراحل الكبير رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي. إني باسمي الشخصي وباسم لينان، أنعي رجلا كبيرا يحتل مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين".



مذكرة

كما أصدر الرئيس دياب مذكرة رسمية، أعلن فيها "الحداد الرسمي لثلاثة أيام على رحيل أمير الكويت، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد"، وجاء في نص المذكرة التي حملت الرقم 34/2020: "يعلن الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 29 ايلول 2020.



تنكس الاعلام لمدة ثلاثة ايام اعتبار من تاريخه ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 1/10/2020 ضمنا، وعلى الادارات الرسمية والمؤسسات والبلديا كافة تعديل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الاليمة. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".