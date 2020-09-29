هذه هي الطرقات التي سيتم تحويلها... خلال انعقاد جلسة مجلس النواب

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي: "بتاريخي 30-9-2020 و1-10-2020، سيعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت. ولذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6,30 صباحا من التاريخين المذكورين أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى قصر الأونيسكو كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات الآتية:



- السير القادم من الكولا باتجاه محطة العجوز - شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.



- نفق الماريوت وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعودا واعادته باتجاه غبريال المر.



- مفرق صيدلية مشموشي، وتحويله باتجاه تقاطع مار الياس سلام.



- مفرق بنك بيروت وتحويله باتجاه مار الياس سلام.



- تحويل السير القادم من مار الياس صعودا باتجاه شارع يوسف الزين.



- تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون واعادته باتجاه نصر الروشة.



- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق - كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.



- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين - كارلتون ديغول.



- تحويل السير من ساحة عبد العال نحو غبريال المر.



- تحويل السير القادم من Summer land حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال - غبريال المر - الماريوت.



يطلب من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم".