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الرئيس عون ينعي أمير الكويت!

29
SEPTEMBER
2020
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الرئيس عون نعى امير دولة الكويت: قضى عمره في خدمة بلده وشعبه
والدول العربية الشقيقة وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة
--------
رئيس الجمهورية: لبنان يفقد بغيابه شقيقا كبيرا وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة
وأعاد اعمار الكثير من مدنه وقراه واطلق مشاريع عمرانية وانمائية كثيرة
------------
اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المه الشديد لغياب امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها، وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة.


وقال الرئيس عون:" يفقد لبنان بغياب الشيخ صباح شقيقا كبيرا وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها خلال الأعوام الماضية. ولم يوفر جهدا الا وبذله في سبيل استقرار لبنان ووحدته وسيادته كما كان يسارع دائما الى دعم الشعب اللبناني الذي لن ينسى ما قدمه الراحل الكبير في المحن التي توالت على الوطن الصغير، فاعاد اعمار الكثير من مدنه وقراه التي تهدمت، وساهم في اطلاق مشاريع عمرانية وانمائية كثيرة. وقبل كل ذلك، كان الراحل الكبير الصوت الصارخ في المحافل الإقليمية والدولية دفاعا عن الحق العربي عموما وعن القضايا العادلة وفي مقدمها قضية فلسطين. وعندما اعتدي على الكويت، قاد الراحل الكبير مسيرة تكللت بتحرير أراضي الكويت وعودة السيادة كاملة من دون نقصان."


وختم الرئيس عون:" اني اذ انعي الى اللبنانيين الشيخ صباح، الشقيق المحب والغالي الذي يشكل غيابه خسارة كبيرة، أتقدم من نائب امير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والاشقاء الكويتيين باحر التعازي سائلا للفقيد الغالي الرحمة ولهم جميعا الصبر والعزاء".

 

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