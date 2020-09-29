ابي رميا يتصل بقائد الجيش ويلتقي باللواء عثمان لمتابعة حادث حصرايل ويطالب بمركز امني ثابت في المنطقة

اتصل النائب سيمون ابي رميا بقائد الجيش العماد جوزف عون واجتمع مع مدير عام قوى الامن العام اللواء عماد عثمان بعد حادث اطلاق النار الذي حصل مساءً في بلدة حصرايل من قبل سيارة مجهولة على شرطة البلدية واطّلع منهما على المعطيات المتوافرة لديهما.

وبسبب تكاثر حوادث الاعتداء والسرقات في بلدات ساحل ووسط جبيل الشمالي ، طلب النائب ابي رميا ان يتمّ تثبيت مركز امني او عسكري في هذه المنطقة لتوفير الامن والحماية للمواطنين.

وكان ابي رميا قد تواصل مع رئيس بلدية حصرايل الدكتور سامي ابي سليمان لمتابعة الحادث امنياً وقضائياً.

كما وطلب ابي رميا من قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن تكثيف الجهود لاعتقال المتهم بمحاولة قتل الشاب رمزي معوّض، من الريحانة، والمتواري منذ شهر ايّار.