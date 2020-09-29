تعاونية موظفي الدولة توضح حقيقة وجود إصابات في مبناها

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صدر عن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة البيان الآتي:

"تتناقل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اصابات بفيروس كورونا في مبنى الادارة المركزية لتعاونية موظفي الدولة، معتبرة اياه سبقا صحافيا وانتصارا اعلاميا موصوفا خصوصا من خلال تركيزها على ان ادارة التعاونية تقوم بالتعتيم على الاصابات وتلزم الموظفين التكتم عليها.

ان ادارة التعاونية كانت وما تزال تلتزم المسؤولية الكاملة تجاه العاملين فيها، والمستفيدين من تقديماتها، وبالشفافية المطلقة في الاضاءة على عملها ووضعها والعقبات التي تواجهها، خصوصا في موضوع وباء كورونا، وكانت ادارة التعاونية السباقة دوما في اصدار البيانات الاعلامية اللازمة واتخاذ الاجراءات الضرورية في التعاطي مع هذا الامر.

واذ تؤكد ادارة التعاونية وجود حالتين صدرت نتيجتهما اليوم، والحالة الثالثة لم تصدر نتيجتها حتى الساعة وهي في الحجر المنزلي، تدعو الوسائل التي تتناقل هذه الاخبار توخي الدقة والتواصل مباشرة مع ادارة التعاونية لاخذ الخبر اليقين ونشره".