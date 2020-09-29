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تعميم عن وزارة الاقتصاد لتنظيم تسليم الافران مادة الطحين

29
SEPTEMBER
2020
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صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه تعميم يهدف الى تنظيم عملية تسليم الافران العاملة والمنتجة فعلياً للخبز العربي، مادة الطحين، وذلك بإيداع المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري تصريحا ومستندات.

 

وطلب التعميم الى كل فرن عامل ومنتج للخبز العربي تقديم تصريح خطي يُسجل لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري يتضمن عنوان الفرن المركزي والفروع التابعة له في حال وجودها، واسم المالك أو المفوض بالتوقيع وأرقام الهاتف العادي والخليوي، ويرفق ربط التصريح المستندات التالية:

 

- صورة عن هوية المالك أو المفوض بالتوقيع.
- إذاعة تجارية صادرة حسب الاصول وأن لا يكون قد انقضى على تصديقها أكثر من ستة أشهر.
- شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة لدى وزارة المالية.
- شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة تثبت إنتاج الخبز العربي.
- شهادة تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة إن وجدت.
- براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- نسخة عن العلامة التجارية LOGO ان وجدت

 

تُعطى الافران مهلة لغاية 15/10/2020 لتنفيذ مضمون هذا التعميم، وبعد إنقضاء المهلة تُصدر المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، لائحة بأسماء الافران المكتملة مستنداتها وفق مضمون هذا التعميم، تُبلغ الى المطاحن، ويُحصر من بعدها تسليم الطحين الموحد فئة 85 المعد لانتاج الخبز العربي بهذه الافران ويُحظر على المطاحن أو أي جهة بائعة أخرى تسليم أية كمية من الطحين لأي فرن لم يرد اسمه على اللائحة.

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