كورونا - طرابلس: رقم قياسي جديد!

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ذكرت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس، في بيان أصدرته اليوم ب” ضرورة والزامية ارتداء الكمامة، في ظل ارتفاع عدد الحالات الايجابية في بلدات القضاء، لانها الضمانة الوحيدة والاكيدة للحماية من التقاط الفيروس، وبالتالي منع انتشاره بين المواطنين، من هنا ضرورة تذكير المواطنين بعدم الخروج من المنزل او التجول او الاختلاط من دون ارتداء كمامة تحت طائلة المسؤولية”.

ولفتتت البلدية الى انه تم تسجيل 108 حالات ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

– طرابلس :89

– الميناء: 10

– البداوي: 9