باسيل: حديث ماكرون الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا...

A + A -

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر وكتب: لازم الرئيس ماكرون يعرف من الادارة الفرنسية وارشيفها انو بلبنان، من زمان، ومن ايام الطائف تحديداً، في ناس بتقبض وفي ناس ما بتقبض، التحدي نحنا بعدنا رافعينو بوجه الجميع وبوجه اجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي. عمنحكي من حرصنا على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها.

وأضاف: ولو تأخّر تعليقنا.. حديث الرئيس ماكرون الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع. هيدي ممكن تنفهم وبتقطع بالسياسة مع انّها مش عادلة، بس يلّي ما بيقطع معنا، هو تعميم انو "الكل قبضوا".