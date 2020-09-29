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سيناتور أميركية طالبت بإعفاء لبنان من تداعيات قانون قيصر وعقوباته

29
SEPTEMBER
2020
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أعلنت المحامية اللبنانية الأميركية سيلين عطالله في بيان، أن عضو "لجنة الشؤون الخارجية" السيناتور الأميركية عن ولاية نيو هامبشاير جاين شاهين، قدمت في سابقة من نوعها، نصا إلى مجلس الشيوخ الأميركي يطالب الإدارة الأميركية بمنح لبنان إعفاء من تداعيات "قانون قيصر" وعقوباته. ووقع الطلب مع شاهين كل من السيناتورين كريستوفر ميرفي وتيم كاين.

 

وأوضح البيان ان "النص طالب وزارة الخارجية الأميركية تقديم إعفاء في مسائل استجرار الكهرباء من سوريا، وأكد أنه من أجل التخفيف من أزمة الطاقة في البلاد، فإن إعادة بناء شبكة الطاقة أولوية قصوى تتطلب تعاونا إقليميا، وحث الخارجية الأميركية على تقديم مساعدة أميركية عاجلة في هذا الشأن".

 

وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية كانت منحت العراق إعفاء مماثلا تجاه إيران رغم العقوبات المفروضة على طهران وذلك ضمن آلية محددة، وشدد على تطبيق آلية شبيهة في لبنان تتيح له شراء الكهرباء من سوريا خلال فترة إعادة الإعمار".

 

ولفت إلى أن "السفير اللبناني في واشنطن غابرييل عيسى كان قد طرح فكرة الإعفاءات، وقدم طلبا رسميا بذلك لكل من وزارة الخارجية والخزانة الأميركية ولـ"أوفاك". وسعى بالتعاون مع المحامية عطالله لمناصرة الطلب. وقد تواصلت عطالله، من جهتها، مع مسؤولين في الخارجية الأميركية، بالإضافة إلى من عمل على نص قانون قيصر، لهذا الغرض".

 

وأكد أنه "توازيا، عملت المحامية عطالله مع السيناتور شاهين على مسألة الإعفاءات نظرا إلى موقف الإدارة الأميركية المتشدد تجاه لبنان في الآونة الأخيرة".

 

وأشار إلى أن السيناتور شاهين، "المتأهلة من المحامي اللبناني الأميركي بيل شاهين، تعتبر صوتا داعما باستمرار للبنان في الكونغرس، ولا سيما للقوى المسلحة اللبنانية والجيش اللبناني وقدمت في الآونة الأخيرة قرارا، يشدد على وجوب استمرار الإدارة الأميركية في تقديم الإغاثة للشعب اللبناني بعد انفجار 4 آب" بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

 

 

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