ابي خليل يقصف جبهة سمير جعجع!

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غرد النائب سيزار ابي خليل على تويتر قائلاً :



"اذا حدا بيسمّي النائب جبران باسيل دكتور جبران باسيل، مفهوم، لانو النائب باسيل عندو اكثر من شهادة جامعية؛ بس يلّي عم يتمسخر ويسمّيه دكتور، بيقدر يفرجينا على شهادة واحدة آخدها من شي جامعة ليسمّي حاله دكتور؟!"



وكان سمير جعجع قد قال في مقابلة تلفزيونية "لو أعطي للثنائي الشيعي تسمية الوزراء الشيعة لكان سيهب عندها الدكتور جبران باسيل ليطالب بتسميّة الوزراء المسيحيين وبالطبع سيطالب الرئيس الحريري بتسمية الوزراء السنة وهكذا دواليك سيهب الجميع من أجل تسمية وزرائهم، وعندها نعود إلى حكومة شبيهة بالحكومات السابقة"