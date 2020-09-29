ادي معلوف: أي تأخير في التشكيل سيفاقم الأزمة الاقتصادية

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شدد النائب ادغار معلوف على “ضرورة البحث عن الحلول الناجعة وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف السياسية لحل الازمة المستعصية في البلد.”



واعتبر معلوف في حديث الى “صوت كل لبنان” أن “خيار عقد طاولة حوار موسعة غير متاح في الوقت الراهن، والرئيس ميشال عون سيأخذ المبادرة وسيعقد جولة جديدة من المشاورات مع الكتل السياسية لايجاد حلول مبنية على أساس المبادرة الفرنسية وما تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي. ”



ورأى معلوف ان “أي تأخير في تشكيل الحكومة ينعكس تفاقماً للازمة الاقتصادية والمعيشية التي تخنق المواطن.”