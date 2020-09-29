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بعد مرور سنة كاملة على عرض القربان المقدس في كنيسة ام النور في مزار سيدة لبنان حريصا ٢٤/٢٤ احتفل آباء المزار بيوم قرباني طويل الاحد ٢٧ ايلول .

افتتح هذا النهار عند الساعة السابعة والنصف صباحا بعد القداس الالهي الذي احتفل به الاب جان ماري المير يعاونه الشماس رامي الياس، تم نقل القربان المقدس الى الساحة الخارجية حيث صمم الاب روجيه بركات له صمدة من لون البوردو مزينة بالورود والشموع. بعد ترتيلة يا لسان المدح انشد وقدوس تم اعطاء البركة الصباحية وصمد القربان وبدأ توافد المؤمنين من الساعات الاولى الصباحيه لنيل البركة وللتبرك منه. تخلل هذا النهار موسيقى تأملية وعزف حي لفنانين جاءوا ليضفوا على الجو خشوعا وصلاة عند الساعة السابعة مساء اضيأة الساحة بأكثر من الفي شمعة، وعند الساعة الثامنة والنصف تقدم آباء المزار وخدمة المذبح بتطواف للسجود امام القربان وعند الساعة التاسعة كان القداس الالهي، ترأسه الاب فادي تابت رئيس المزار وعاونه آباء المزار هذا وتوزع الآباء المرسلين اللبنانيين في الساحات لسماع الاعترافات. في العظة تكلم الاب تابت عن اهمية عرض القربان المقدس في حريصا وفي كنيسة ام النور بالذات، الكنيسة الاساس التي تم بناؤها سنة ١٩٠٤ مع البطريرك المكرم الياس الحويك حيث وضع فيها تمثال ام النور المصنوع من خشب الارز وفي قلبه قطعة ذهبية اللون ترمز الى النور الذي سكن في احشاء مريم. ووضع القربان في هذه الكنيسة بالذات دليل على النور الذي سيشرق لخلاص لبنان كما تكلم في عظته عن اهمية عن الصمت في الصلاة وفتح القلب لسماع صوت الرب في داخلنا . بعد القداس حمل الآباء القربان المقدس وطافوا به الساحات ليعيدوه الى كنيسة ام النور لافتتاح السنة الثانية من عرضه ودعوة المؤمنين للصلا ونيل النعم