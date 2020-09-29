اطلاق نار أودى بحياة ابنة الـ13 عاما ... قوى الأمن تكشف الجريمة!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

بتاريخ 2-9-2020، أقدم عدد من الأشخاص على إطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين من آل (خ) في محلة الشلفة – أبي سمراء، ما أدى إلى إصابة ابنته البالغة من العمر /13/ عاماً، وما لبثت أن فارقت الحياة.



على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين، وتحديد مكانهم، وتوقيفهم، عِلماً أنهم تواروا عن الأنظار بعد تنفيذهم الجريمة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويات المشتبه بهم، ومكان اختبائهم في منزلٍ ببلدة دِدّه - الكورة، وهم:

ن. خ. (مواليد عام 1993، لبناني)

أ. خ. (مواليد عام 1994، لبناني)

و. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)

ر. خ. (مواليد عام 2003، لبناني)

بتاريخ 23-9-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوّة خاصة من الشعبة المنزل المذكور، وتمكّنت من توقيف جميع المتورطين.

ضُبِط في المنزل مسدّسان حربيان وبندقية "بومب أكشن" مع الذخائر.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.