الثنائي متمسك بموقفه

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البناء: أكدت مصادر ثنائي أمل وح ز ب الله لـ«البناء” التمسك بالموقف من مسألة الحكومة، مضيفة: “لا رهانات الداخل ولا عقوبات الخارج ستؤثر على موقفنا”، مشيرة إلى اننا مع حكومة الوحدة الوطنية السياسية أو حكومة تكنوسياسية وإلا فلا حكومة على شاكلة تكنوقراط، متوقعة أن تستمر حكومة الرئيس حسان دياب فترة طويلة”.

عين التينة

ورفضت عين التينة التعليق على مواقف ماكرون، مكتفية بالقول إن المبادرة الفرنسية واضحة، وعلمت “البناء” أن حركة أمل ستصدر بياناً موسعاً اليوم تفند فيه مواقف ماكرون التي تناول بها الرئيس بري والثنائي وتحدد فيه موقفها من المرحلة المقبلة. ولفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء” إلى أن “الاتصالات متوقفة حتى إشعار آخر”، متهمة الأميركيين بالدخول على خط المبادرة الفرنسية وعرقلة تأليف الحكومة للجم الدور الفرنسي في لبنان لا سيما موقفهم الانفتاحي على حزب الله قبل مؤتمر ماكرون الأخير.

وأكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ان “لا اتصالات أو مشاورات حاليًا على المستوى الداخلي في الشأن الحكومي”، لافتًا إلى أنّ لا شيء يمنع التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال “لا تعليق على ما ورد في مؤتمر الرئيس الفرنسي والمبادرة التي اتفق على تفاصيلها مكتوبة وموزعة ومعروف ما ورد فيها”.