عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 أيلول 2020

الديار: جمود سياسي يسبق رد السيد نصرالله «الحاسم» على «هجوم» الرئيس الفرنسي
حسابات فرنسية خاطئة اجهضت «المبادرة» : ترامب رفض الرد على ماكرون!
واشنطن نحو التصعيد «وتتوهم» تطبيع لبنان.. الانهيار الصحي «على الأبواب»
الأخبار: أرمينيا - أذربيجان: معركة بحروب كثيرة
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ديوان المحاسبة يخرق «حصانة الوزراء» حكم على الصفدي بهدر المال العام
نداء الوطن: نصرالله يردّ اليوم: المطلوب "مبادرة مش وصاية فرنسية"
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شغب إيراني على خط الأليزيه.. وانفجار المرفأ والكورونا يهدّدان بكارثة تعليمية
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ميقاتي يبدأ حملة لتسويقه لرئاسة حكومة تكنوسياسيّة... كبديل للحريري وبرضاه! / الغالبيّة منفتحة على باريس دون أوهام حلول... وحكومة دياب لتصريف أعمال طويل
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l'orient le jour: Baabda temporise de nouveau au sujet des consultations parlementaires