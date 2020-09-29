عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 أيلول 2020

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الديار: جمود سياسي يسبق رد السيد نصرالله «الحاسم» على «هجوم» الرئيس الفرنسي

حسابات فرنسية خاطئة اجهضت «المبادرة» : ترامب رفض الرد على ماكرون!

واشنطن نحو التصعيد «وتتوهم» تطبيع لبنان.. الانهيار الصحي «على الأبواب»



الأخبار: أرمينيا - أذربيجان: معركة بحروب كثيرة

حزب الله لماكرون: إلزم حدودك!

ديوان المحاسبة يخرق «حصانة الوزراء» حكم على الصفدي بهدر المال العام







نداء الوطن: نصرالله يردّ اليوم: المطلوب "مبادرة مش وصاية فرنسية"

ماكرون يوسّط الروس... وطهران تسلّف "الأصيل لا الوكيل"

اللواء: الإشتباك الفرنسي - الشيعي يعقد المبادرة وتأليف الحكومة

شغب إيراني على خط الأليزيه.. وانفجار المرفأ والكورونا يهدّدان بكارثة تعليمية



النهار: تداعيات ثقيلة للمأزق وتصريف اعمال مفتوح



البناء: نصرالله يفنّد اليوم اتهامات ماكرون وأسباب الفشل… ويحدّد الموقف من المبادرة الفرنسيّة

ميقاتي يبدأ حملة لتسويقه لرئاسة حكومة تكنوسياسيّة... كبديل للحريري وبرضاه! / الغالبيّة منفتحة على باريس دون أوهام حلول... وحكومة دياب لتصريف أعمال طويل



the daily star: Surge in COVID-19 cases sees zonal containment trialed



l'orient le jour: Baabda temporise de nouveau au sujet des consultations parlementaires