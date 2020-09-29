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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 أيلول 2020

29
SEPTEMBER
2020
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اللواء: أسرار

همس
تحدث دبلوماسي مطلع عن طلبات بين العواصم المعنية بالواسطة، منعاً للإستثمار الإقليمي والدولي في ملفات مفتوحة في أكثر من منطقة..


غمز
تبيَّن لكثيرين أن مبادرة مساعدة للمبادرة الفرنسية، لم تكن منسقة، مع أية جهة محلية أو دولية!


لغز
سادت حالة من التوتر والارباك سوق القطع بعد اليوم الاول لمؤتمر ماكرون، مع ارتفاع مدروس للدولار رغم عدم توفر الكميات بالحجم المطلوب.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إستعادت الحكومة المستقيلة نشاطها ونُقل عن وزير فيها قوله لزملائه: أيامنا طويلة داخل الوزارة.

 

سأل مسؤول رفيع في دولة كبيرة إحدى القيادات اللبنانية عن الخيارات المتاحة بعد تنحي أديب وعدم رغبة الحريري بالتكليف، فأتاه الجواب: "إسألوا إيران".

 

أبدى رئيس تيار انزعاجه من مواقف اتخذها وزير سابق محسوب عليه في الشأن الاقتصادي، واتهمه بالتأثر بأفكار صديق له من تيار سياسي مغاير.

 

 




البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بمداولات نادي رؤساء الحكومات السابقين إن الرئيس نجيب ميقاتي شغل محرّكاته لتقديم ترشيحه لرئاسة الحكومة بعدما انتهت مهمة تكليف مصطفى أديب بفشل مدروس لتمهيد الطريق لحكومة وصفها ميقاتي بالتكنوسياسية يكون رئيسها وخمسة من وزرائها سياسيين.

 

كواليس

قالت مراجع أمنيّة تتابع نشاط الجماعات السورية المسلحة العاملة تحت عباءة تركيا إن أربعة آلاف منها تمّ إعدادُها للذهاب إلى أذربيجان وإن التململ في صفوف هذه الجماعات يتناول بعداً مذهبياً لكون الغالبية الآذرية تنتمي للطائفة الشيعيّة إضافة الى أن المبالغ المخصصة محدودة والمخاطر عالية جداً.

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