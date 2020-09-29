living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسابات فرنسية خاطئة اجهضت «المبادرة»

29
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: بحسب اوساط دبلوماسية مطلعة، ظن ماكرون ان بامكانه تجاوز حدود الدور الممنوح له كراع للؤتمرات المانحة، وإيجاد مساحة ريادية مستقلة عن الاميركيين على الساحة اللبنانية والمنطقة، لكن «الرسالة» كانت شديدة الوضوح، «ممنوع تجاوز حدود «اللعبة» التي تديرها واشنطن الان»، وفي «رأس» اهدافها اضعاف ح ز ب الله سياسيا تمهيدا للاجهاز عليه عسكريا على «طريق» «التطبيع» الجاري مع اسرائيل، ولذلك عندما انساق ماكرون باستراتيجيته «الناعمة» لمطالب واشنطن بإبعاد ح ز ب الله عن السلطة التنفيذية، فهمت «حارة حريك» جيدا طبيعة «الرسالة» «والمهمة» ومدلولاتها، فجاء الجواب حاسما بانه لا مجال للتراجع لان ما هو مطلوب مجرد بداية لسلسلة من المطالب التنازلية ستنتهي حكما بمواجهة داخلية مع حكومة ستتطور مهامها باتجاهات خطرة ستدفع البلاد الى صدام يستدعي حكما تدخلا دوليا تحت البند السابع..

 

تهديد بالسيناريو المخيف

هذا السيناريو «المخيف»، لم يكن مجرد تكهنات، وما ذكرته «الديار» في عدد يوم الجمعة الماضي عن تحذيرات اوروبية من تصعيد اسرائيلي يواكب التطورات في المنطقة، لم يكن سوى احد المؤشرات الدالة على حجم الضغوط التي تمارس على «الثنائي الشيعي» لتمرير ما هو مطلوب «والا»، وهذه التسريبات لم تكن مجرد تحذير بقدر ما هي رفع لمستوى الضغوط عبر التهديد «بالعصا» الاسرائيلية لاعادة انعاش «المبادرة الفرنسية» التي كانت تلفظ انفاسها الاخيرة، وبانتظار انتهاء التحقيقات، جاء انفجار بلدة عين قانا في توقيت مريب، ليضع هذه التهديدات في اطار عملي وليس فقط تهويلياً، فيما اعيد «انعاش» المجموعات التكفيرية على نحو مثير للقلق والريبة في آن واحد.

 

اين فشل الرئيس الفرنسي؟

وفي هذا السياق، تقول اوساط مقربة من «الثنائي الشيعي»، لا يمكن للرئيس ماكرون ان يتحول الى منقذ فيما يطالب الافرقاء اللبنانيون، وفي مقدمهم ح ز ب الله، تقديم تنازلات مصيرية في توقيت دقيق، فقط لانه لا يريد ان يبدو «مغفلا» وعاجزا امام الولايات المتحدة ومن معها من حلفاء خليجيين حددوا هدفهم بوضوح ودون مواربة «حان الوقت للقضاء على الحزب»، ومشكلة الرئيس الفرنسي انه انخرط في معركة انقاذ «ماء وجهه» ولم يلتفت للحظة الى انه ذهب الى العنوان «الغلط».اما اتهاماته ل ح ز ب الله فليست في مكانها لانه يدرك جيدا ان الحزب نفذ ما وعد به، لكن الانقلاب على المبادرة جاء من الاخرين..

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout