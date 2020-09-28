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داليا داغر في مقدمة ضروري نحكي: رضخَ ماكرون!

28
SEPTEMBER
2020
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تراجعَ ماكرون خطوةً إلى الوراء في توصيفِه لحزبِ الله استرضاءً للولايات المتحدة وحلفائِها، غاسلا يديهِ من الفشلِ ومتمسكًا في الوقتِ نفسِه بالخيارِ الاخرِ غير الفشلِ والحربِ، ملتفا على تسميةِ الفاسدين بالاسمِ عبرَ معادلةِ "ستة وستة مكرر" التي ملَّ منها اللبناني لمساواتِها "الصالح بالطالح" والتي تؤدي الى عدمِ محاسبةِ احدٍ في النهاية. 

لكنَ ردودَ الفعلِ على خطابِ الرئيسِ الفرنسي أهمُ من الخطابِ نفسِه. فخلالَ بضعةِ دقائق أمس تراكمت مواقفُ النعي، في سقوطٍ مدوٍّ لكلِ أقنعةِ التهليلِ والترحيبِ التي اختبأت بعضُ القوى السياسيةِ خلفَها منذُ أكثرَ من شهرٍ ونصفِ الشهر.

ففي لحظةٍ وطنيةٍ حرجةٍ ادعى كثيرون أنهم يريدونَ لهذا البلدِ أن يخرجَ من نكبتِه، النكبةُ التي رسموا هم بأنفسِهم خريطتَها ورموه فيها وفعلوا كل ما يلزم لمحاصرتِه عبرَها. 

مَشَينا مع الكذاب خلفَ رايةِ المبادرةِ حتى آخرِ الطريق، فلم نجد غيرَ طريقٍ مسدودٍ آخر. 

هناك من يصرُّ على ان يكونَ ما بعدَ ماكرون كما قبلَه: الفرجُ ممنوعٌ، الإصلاحُ ممنوعٌ، الخروجُ من هذه الدوامةِ ممنوعٌ. 

رضخَ ماكرون: تريدون خمسةَ أسابيع حتى ينجلي موقفُ الناخبِ الأميركي؛ خذوا ستة.

 

اعتقدنا صراحةً أننا يمكن أن نهربَ من حفلةِ التوتر الإقليميةِ والدولية بحلٍ جانبيّ يُخرجُه الفرنسي. اعتقدنا أننا يمكن أن نستنسخَ شيئًا من التسويةِ العراقية التي بدت مقبولةً من الجميع وإذ بها تترنحُ هي الأخرى هذين اليومين. اعتقدنا مع ماكرون أننا يمكنُ أن نكونَ بوابةَ تنفيسِ الاحتقان وإذ المطلوبُ حبسُ الأنفاسِ ستةَ أسابيع أخرى. والمقلقُ أن الخياراتِ بعدَ هذه الأسابيعِ الستةِ ليست واضحةً أو معروفةً أبداً. فلا أحدَ يعلمُ ما إذا كانَ من يتمنونَ الخسارةَ لترامب سيتشددون أو يلينون سواءَ ربحَ او خسرَ، 

ولا أحدَ يعلمُ ما إذا كان من يستقوون بترامب سيتشددون أو يلينون سواءَ ربحَ أو خسرَ. 

ومع ذلك، رضخَ الفرنسيُ لاكتشافِه أن التسويةَ مستحيلةٌ اليومَ، لكنها قد تكونُ واردةً بعد ستةِ أسابيع.

ستةُ أسابيعٍ تفترضُ حبسَ الأنفاسِ حيث سيعملُ فيها طرفا الصراعِ على استخدامِ كل ما تبقى لديهما من أدواتٍ، من أجل تحسينِ شروطهما عند الجلوس على الطاولة. ويبدو واضحاً من المواجهاتِ البطوليةِ للجيش في الشمال أن هذه الأدواتِ ستشملُ الأمنَ هذه المرة، والشارعَ والمجتمعَ المدنيّ والثورةَ التي تستعدُ للاحتفالِ بعامِها الرائعِ الأول.

كلُ ذلك فيما الرصيدُ المتبقي لنا كشعبٍ في حسابِنا في مصرفِ لبنان يواصلُ النفاذَ ليلامسَ الصفرَ تقريباً مع انتهاءِ الأسابيعِ الستة، فنستقبلُ المهلةَ الثانيةَ التي وضعَها الرئيسُ الفرنسيُ من دون بنزينٍ ومن دون دواءٍ ومن دون موادٍ غذائية. وإذا كان واضحاً أن طرفَي الصراع يذهبان بنا في لعبةِ عضِ الأصابعِ إلى حدِ ملامسةِ الانهيار، فإنه من غيرِ الواضحِ ما إذا كانا يريدان ملامسةَ الانهيارِ أو أنهما يريدان انهياراً كاملاً.

لحلقتنا الليلة اخترنا ضيفين يمكن الغوصُ معهما بتعقيداتِ المشهد، وسنستفيدُ الليلةَ من متابعتِهما للربطِ بين أحداثِنا المحليةِ والأجنداتِ الإقليميةِ والعلاقاتِ الدوليةِ: المحلل السياسي الدكتور انيس النقاش

والباحث السياسي الدكتور وسيم بزي

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