الخارجية: لحل مسألة النزاع على اقليم ناغورنو كاراباخ بالطرق الديبلوماسية وعبر الحوار

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:



“يأسف لبنان لإندلاع أعمال العنف في إقليم ناغورنو كاراباخ، ويدعو إلى حل هذه المسألة بالطرق والوسائل الدبلوماسية انطلاقاً من موقفه الثابت الذي يرتكز على مبدأ السلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لميثاق الأمم المتّحدة.

بهذا الصدد، ينضم لبنان الى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية للتهدئة وعدم التصعيد، ويؤيد مساعي التوصل الى حل بالطرق السلمية عبر الحوار ويرحب بجهود منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في هذا المجال”.