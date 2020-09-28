بالتفاصيل .. اصابات جديدة للكورونا في عكار

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أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، موزعة على البلدات التالية: القبيات 3، ببنين 3، جديدة القيطع 2، فنيدق 1، فريديس 1، منجز 1، مجدلا 1، نهر البارد 1، عمار البيكات 1، تلحياة 1، البحصة 1 وبرقايل 1.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم إلى 820 مصابًا.

وذكرت الغرفة أن الحالات الإيجابية قيد المعالجة هي 385 حالة، مشيرةً إلى أن حالات الشفاء الجديدة 14، ليصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء 426 حالة.



وأضافت أن حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فهي 583 حالة. ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين منذ بدء الجائحة على 9 حالات.