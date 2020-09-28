قوى الأمن تحذّر من الوقوع في فخّ هذه العصابات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 8-9-2020، ادّعى مواطن بأنه استحصل من أحد الأشخاص على ترخيص بوضع عازل لأشعة الشمس لسياراته، لقاء مبلغ /1000/ دولار أميركي، وتبين له لاحقاً أنه مزوّر.

من خلال المتابعة والتحريّات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف /4/ أشخاص على علاقة بالموضوع، فجرى استدراجهم من عدّة مناطق لبنانية، وتوقيفهم، وهم:

١- إ. ن. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني)

٢- خ. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)

٣- م. خ. (مواليد عام 1994، لبناني)

٤- ع. ز. (مواليد عام 1994، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترف الأول، الذي ضُبط بحوزته ترخيص مزور أيضاً، بأنه باع الترخيص إلى المدّعي بالمبلغ المذكور أعلاه، وأنه استحصل عليه من الموقوف الثاني (خ. ح.) لقاء مبلغ /700/ دولار أميركي، وقد اعترف الموقوف الثاني انه بدوره يستحصل على التراخيص من الموقوف الثالث (م. خ.)، الذي ضبط بحوزته ترخيص مزور أيضاً، وأفاد بأنه يستحصل على التراخيص من الموقوف الرابع (ع. ز) وشخص آخر متوارٍ عن الأنظار، لقاء مبالغ مالية، ويقوم بدوره ببيعها، وأنكروا علمهم بأن التراخيص مزوّرة.

أحيل الموقوفون - تباعاً - إلى مفرزة بعبدا القضائية ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين. كذلك أوقف كل من (خ. ح.) و (م. خ.) و (ع. ز.) المذكورين بموجب محضر على حِدة، للاشتباه بهم بتجارة الأسلحة.

لذلك، تُحذِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الوقوع ضحية هذه العصابات، وتُذكّرهم بأن تراخيص عازل لأشعة الشمس، تصدر حصراً عن وزارة الداخلية والبلديات، في حال الموافقة على إصدارها، من دون أي بدل مالي".