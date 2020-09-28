مؤسسة مخزومي: للتنبه من أشخاص أو مجموعات تنتحل صفة المؤسسة

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اوضحت مؤسسة مخزومي في بيان لها، "ان فرق الاستجابة في مؤسسة مخزومي، والتي تقوم بزيارات ميدانية تكون دائما مزودة ببطاقات تعريف صادرة عن المؤسسة وبلباس موحد، يظهر شعارها وشعار شركائها بالمشروع بشكل واضح".



وتابع البيان:"لذلك يهم مؤسسة مخزومي التوضيح والطلب من الجميع، التنبه وتوخي الحذر من أي أشخاص أو مجموعات تعمد إلى انتحال هذه الصفة، إلا بعد التأكد من تبيان لباسهم وبطاقاتهم التعريفية دائما".



وختم البيان:"في حال تم التواصل بواسطة الهاتف، أو بأية وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، الرجاء الاتصال فورا بالمؤسسة في حال حصول أي شك على الرقم 660890 - 01 ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق أي منتحل صفة.