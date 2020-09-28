حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، نتائج الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26/9/2020 ؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة ابيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

شركة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)".