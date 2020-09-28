حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، نتائج الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26/9/2020 ؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة ابيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
شركة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)".