تحذير من قوى الامن.. رسالة عبر تطبيق "واتساب" قد تُعرّض حساباتكم للقرصنة!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

وردت عدّة شكاوى من مواطنين إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول تعرّض تطبيق "Whatsapp" الخاص بهم للقرصنة من قبل مجهولين، وذلك من خلال تلقّيهم رسالة نصيّة عبر التطبيق المذكور يزعم فيها مُرسِلها، بأنه من شركة "Whatsapp"، ويطلب من الضحية – بحجّة تَجَنُّب حظر الحساب-اتّباع الخطوات التالية:

إرسال كلمة "تم".

بعدها تتلقى الضحية رمزاً يتكون من /6/ أرقام، عبر رسالة نصية " sms " أو من خلال مكالمة صوتية، فيُطلب منها إعادة إرساله، بذريعة التأكد من أن المتلقّي هو مالك الحساب.

بعد ان تتم إعادة إرسال الرمز، يفعّل المُقرصِن تطبيق " Whatsapp " العائد للضحية على جهازه، فيصبح بتصرفه ، وبالتالي يكون مالك الحساب قد أصبح عرضةً لعملية ابتزاز.

إن هذه الرسائل ليست من شركة "Whatsapp"، وتهدف إلى سحب المعلومات والبيانات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية.

لذلك، وتفادياً للوقوع ضحية هذه الأعمال، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، إهمال هذه الرسائل وعدم الاستجابة لمضمونها.