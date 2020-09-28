كيف علّقت إيران على كلام ماكرون حول لبنان؟

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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تعليقاً على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول لبنان، أن "موضوع لبنان ملف داخلي يجب حله ضمن البيت اللبناني"، مشيرا الى أنه "يوجد بين إيران و فرنسا محادثات لكن طهران لا تدعو أي دولة أجنبية للتدخل في لبنان".

من جهة أخرى، رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان "ما يحدث بين أرمينيا وأذربيجان أمر مؤسف وندعو الجانبين إلى وقف إطلاق النار والشروع في الحوار".

وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحافي حول لبنان أمس الأحد إلى أن "لا دليل على أن إيران لعبت دورا في منع تشكيل الحكومة اللبنانية والمبادرة الفرنسية مستمرة".