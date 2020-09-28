الرئيس عون باشر درس كل الخيارات...

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على اثر اعتذار رئيس الحكومة المكلّف مصطفى اديب، لم تسجل اي لقاءات خلال عطلة نهاية الاسبوع. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان "القوى السياسية كافة انكفأت الى تقويم المرحلة التي طواها هذا الاعتذار وقراءة التطورات الجارية وانعكاساتها الداخلية والخارجية لتحديد مكامن الخلل في تصرفاتها وللفصل بين ما سجل على لائحة الربح أو الخسارة".

وفي بعبدا تابع رئيس الجمهورية ميشال عون رصد المواقف والنتائج التي افضت اليها مجمل الافكار التي رافقت مهمة اديب والاسباب التي قادت الى اعتذاره. ولفتت مصادر مطلعة الى ان "عون باشر درس كل الخيارات التي يمكن ان يتخذها استعدادا للاستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو اليها بعد اعتذار اديب".

وقالت المصادر لـ"الجمهورية" ان " الرئيس عون تتبع بالدقائق العملية التي نفذها الجيش والقوى الامنية في الشمال وكانت ناجحة ونظيفة بكل المعايير الامنية والعسكرية واللوجستية".

على صعيد آخر علمت "الجمهورية" ان الرئيس عون الغى بعض اجتماعاته الموسعة اليوم ومنها اجتماع كبير كان سيجمع عشرات المسؤولين وكان مخصصا للبحث في الظروف التي ادى اليها انتشار جائحة الكورونا في البلاد.