عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 أيلول 2020

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الأخبار: ‫رياض الريّس‬‬‬‬: آخر الخوارج‬

الرئيس الفرنسي، بعد مصطفى أديب، يعتذر عن عدم التأليف: ماكرون يلتحق بواشنطن والرياض

هكذا فُكِّكت خلية كفتون: «داعش» تعتمد أساليب جديدة





الديار: ماكرون أصاب الجميع بكلامه وقال : أخجل ممّا يقوم به القادة اللبنانيون

حدّد مهلة 4 الى 6 أسابيع أي بعد حصول الانتخابات الاميركية وظهور النتائج

«روسيا اليوم» : ماكرون وبن سلمان اتفقا على الحريري ــ أجواء بعبدا : لا تكليف قبل التوافق على التأليف



نداء الوطن: جعجع لانتخابات مبكّرة: "التيار الوطني" وضعنا تحت تأثير إيران

ماكرون للقادة اللبنانيين: "خَونَة"

البناء: ماكرون: المبادرة مستمرة… ومسؤولية الفشل بين الحريري والثنائي والعقوبات / تريُّث في الاستشارات النيابيّة وربط التكليف بالتأليف… حتى الانتخابات الأميركيّة؟

اللواء: ماكرون يتهم الطبقة السياسية بالخيانة ويخيّر حزب الله بين الديمقراطية والأسوأ

مأزق ما بعد اعتذار أديب: ميقاتي يرشح الحريري والثنائي لحكومة سياسية.. و«القوات» للاستقالة من المجلس

النهار: راجع يتعمَّر



الجمهورية: ماكرون للسياسيين: إخجلوا

المبادرة مستمرة

the daily star: Macron accuses Lebanese leaders of betrayal



l'orient le jour: Macron : J'ai honte pour les dirigeants libanais