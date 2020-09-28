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عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 أيلول 2020

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 الأخبار: ‫رياض الريّس‬‬‬‬: آخر الخوارج‬

الرئيس الفرنسي، بعد مصطفى أديب، يعتذر عن عدم التأليف: ماكرون يلتحق بواشنطن والرياض
هكذا فُكِّكت خلية كفتون: «داعش» تعتمد أساليب جديدة

 

 

الديار: ماكرون أصاب الجميع بكلامه وقال : أخجل ممّا يقوم به القادة اللبنانيون
حدّد مهلة 4 الى 6 أسابيع أي بعد حصول الانتخابات الاميركية وظهور النتائج
«روسيا اليوم» : ماكرون وبن سلمان اتفقا على الحريري ــ أجواء بعبدا : لا تكليف قبل التوافق على التأليف

 

 


نداء الوطن: جعجع لانتخابات مبكّرة: "التيار الوطني" وضعنا تحت تأثير إيران
ماكرون للقادة اللبنانيين: "خَونَة"

 

 

 

البناء: ماكرون: المبادرة مستمرة… ومسؤولية الفشل بين الحريري والثنائي والعقوبات / تريُّث في الاستشارات النيابيّة وربط التكليف بالتأليف… حتى الانتخابات الأميركيّة؟

 

 

 

اللواء: ماكرون يتهم الطبقة السياسية بالخيانة ويخيّر حزب الله بين الديمقراطية والأسوأ
مأزق ما بعد اعتذار أديب: ميقاتي يرشح الحريري والثنائي لحكومة سياسية.. و«القوات» للاستقالة من المجلس

 

 

 

النهار: راجع يتعمَّر

 

 


الجمهورية: ماكرون للسياسيين: إخجلوا

المبادرة مستمرة

 

 

 

the daily star: Macron accuses Lebanese leaders of betrayal

 

 


l'orient le jour: Macron : J'ai honte pour les dirigeants libanais

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