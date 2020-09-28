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أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 أيلول 2020

28
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 نداء الوطن: خفايا

لم تستبعد مصادر سياسية إمكانية إعادة تسمية مصطفى أديب مجدداً لتشكيل "حكومة المهمة".

يتردد أنّ أكثر من دعوى قضائية قد يشهدها قطاع حيوي يتمّ التحضير لها من جانب معترضين على أداء الوزير المعني.

لاحظت مصادر سياسية محاولات حثيثة لاستخدام حوادث الشمال الإرهابية في استهداف قانون العفو العام.

 

 




البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر أمنيّة أمام تزامن التصعيد في تحرّكات الجماعات الإرهابية والعودة المفاجئة بعد توقف شهر كامل بتوقيت لافت مع اعتذار الرئيس المكلف. وتساءلت المصادر عن وجود جهات خارجيّة صاحبة قرار بالتصعيد تملك نفوذاً متعدد الاتجاهات ولها حساباتها في الملف الحكوميّ.

 

كواليس

وضعت مصادر دبلوماسية التوتر بين أذربيجان وأرمينيا في دائرة رسم تركيا لمدى نفوذها الحيويّ من جهة واستخدام أميركي لهذه الرعونة التركية لتعريض العلاقة التركية مع روسيا وإيران لضغوط واختبارات جديدة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
جرت محاولات للإيقاع بين مجموعة سياسية حديثة الولادة، على خلفية التباينات بمواقف أطرافها، ولكن وعي شخصياتها أحبط خطط أصحاب النوايا الخبيثة!


غمز
وصف قطب سياسي مسيحي زيارة وفد التيار الوطني الحر إلى السفارة السورية بمثابة إنقلاب على مضمون المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده رئيس التيار لإعلان سلسلة من المواقف تنسجم مع السياسيات الأميركية في المنطقة!


لغز
تبين أن مرسوم تخصيص ١٠٠ مليار ليرة للمتضررين في إنفجار المرفأ، لم يُحدد آلية صرف المساعدات ولا السقف الأعلى لكل مساعدة، رغم أن التقديرات الأولية لحجم الأضرار تفوق هذا المبلغ بعشرات المرات!

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