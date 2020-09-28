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جعجع يؤيد الحريري .. "الثنائي"يريد سلطة توازي سلطة رئيس الجمهوريّة

28
SEPTEMBER
2020
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نداء الوطن: قبيل إطلالة ماكرون، لفت ما نقلته قناة "RT" الروسية مساءً عن اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وخلص إلى إجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية انطلاقاً من إعادة طرح اسم الحريري "كنقطة توافق" باتجاه الحل، بينما لفتت القناة الى أنّ الرئيس الفرنسي سيجري تعديلات على فريقه المكلف بالملف اللبناني. غير أنّ الحريري نفسه كان قد أكد في بيان أمس أنه "غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة"، مجدداً موقفه الداعم لمبادرة ماكرون "والمسهّل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان".

 

وكذلك، أيد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قرار الحريري بعدم الترشح لتأليف الحكومة الجديد "بوجود الأكثريّة النيابيّة الحاليّة"، معرباً عن ثقته بأنّ أي حكومة سيصار إلى تأليفها "ستعرقلها هذه الأكثريّة ولن تدعها تعمل وتنجز". وبناءً عليه، أعاد جعجع طرح الانتخابات النيابية المبكرة بوصفها "حلاً فعلياً"، محملاً الثنائي الشيعي المسؤولية الأساس عن تفشيل المبادرة الفرنسية وعرقلة تشكيل حكومة المهمة، وقال: "طالما السلطة الحاليّة موجودة "فالج ما تعالج"، لا بمبادرة فرنسيّة ولا أميركيّة أو سعوديّة أو فاتيكانية يمكن أن ننقذ البلاد".

 

وإذ لفت إلى أنّ "الثنائي الشيعي يريد بشكل من الأشكال الاستحواذ على سلطة توازي سلطة رئيس الجمهوريّة من جهة ورئيس الحكومة من جهّة أخرى، وهذا أمر ليس منصوصاً عليه في اتفاق "الطائف" ويستدعي إقرار دستور جديد"، حمّل جعجع "التيار الوطني الحر" مسؤولية وضع لبنان تحت تأثير إيران، قائلاً: "بكل صراحة لو أنّ "التيار الوطني" ليس في التموضع الذي هو فيه الآن لما كنّا أبداً تحت تأثير المنظومة الإيرانيّة، وإذا قمنا باحتساب الموازين جيداً إن كان على المستوى النيابي أم على مستوى الرئاسات الثلاث أم على مستوى الحكومة، فهم لن يتمكنوا من السيطرة على الأكثريّة بشيء".

نداء الوطن
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